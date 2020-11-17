Reuters: 18 ноября в США могут разрешить эксплуатацию Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США 18 ноября может разрешить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Такую информацию в понедельник распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По их данным, авиарегулятор находится на заключительном этапе проверок лайнера. Ожидается, что ФАУ порекомендует внести изменения в программы подготовки пилотов перед возобновлением использования самолета, пишет ТАСС. Ранее представители регулятора заявляли, что намерены завершить оценку лайнера в середине ноября.

Напомним, в начале октября глава ФАУ Стивен Диксон, который лично принял участие в испытательном полете этого самолета, дал ему положительную оценку. Тогда же Диксон заявил, что еще рано говорить о том, чтобы ФАУ выдало лицензию на эксплуатацию лайнера.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после крушения двух самолетов. В марте 2019 года разбился Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В октябре 2018 года потерпел крушение такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием. Корпорация рассчитывает на снятие запрета на эксплуатацию авиалайнера сначала в США, а затем и в других странах мира.