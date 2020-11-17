Эпоху новых "консольных войн" можно официально считать открытой. Xbox Series X уже появилась на прилавках магазинов, а PlayStation 5 сделает это уже в самое ближайшее время. На тестирование к "РГ" попала консоль от Microsoft, и в этом материале подробно о том, какой получилась новинка.

Комплект поставки

Xbox Series X поставляется в симпатичной и не слишком большой картонной коробке. На левой стороне большая надпись Power Your Dreams и человек со шлемом - знатоки компьютерных игр сразу распознают в нем Мастера Чифа из вселенной Halo. На правой стороне - основные характеристики консоли и сама консоль. По бокам - технические характеристики и новый геймпад. Сама консоль завернута в материал черного цвета, перехвачена специальной картонной лентой и проложена толстыми кусками поролона.

В комплектацию консоли входят HDMI-кабель, сетевой шнур с двойной вилкой подключения и геймпад с батарейками. Это батарейки типа АА, но при желании можно поставить сюда и аккумуляторы.

Как выглядит консоль

Xbox Series X представляет собой черную коробочку. Она не большая и не маленькая. Представьте себе сабвуфер для компьютера средних размеров - Xbox чуть больше него. Сверху на консоли расположены аккуратные дырочки - они предназначены для вентиляции воздуха. Под отверстиями находится вентилятор, который охлаждает устройство, но делает это бесшумно, в том числе и во время игр, - это один из самых главных плюсов новинки. На всех рекламных плакатах консоли виден зеленый свет - однако это не подсветка, а специально покрашенный пластик, смотрится такое решение эффектно.

Впереди расположены кнопка включения, кнопка извлечения диска и синхронизации с геймпадом, дисковод Blu-Ray, USB 3.0. Сзади - разъем для внешнего SSD-накопителя, парочка USB, сетевой разъем, вход для питания и отверстие под замок Kensington Lock (он нужен в том случае, если пользователь захочет закрепить консоль на определенном месте).

Аппаратное обеспечение

По "железу" консоль от Microsoft переиграла как текущее поколение, так и PlayStation 5. Из важных технических характеристик - SSD объемом на 1 Тб. К сожалению, в современных условиях это и не так уж много. Одна игра легко может "весить" и 100, и все 150 Гб. Но ничто не мешает подключить внешний накопитель - пользователь может выбрать проприетарный SSD или подключить внешний накопитель. Но при этом стоит помнить, что игры, разработанные специально для нового "иксбокса", запустятся только с внутреннего или проприетарного накопителя.

Геймпад

Новый геймпад от Microsoft претерпел несколько изменений по сравнению со своим предшественником. Изменился разъем проводного подключения - теперь это современный стандарт USB Type C, а не Micro USB, а также поменялась форма крестовины. Главным же отличием является кнопка Share (опубликовать). В одно нажатие можно сделать скриншот игрового момента или записать видео с качеством 4К 60 кадров в секунду. При этом битрейт таких роликов составляет 30 Мбит/с.

Интерфейс, игры, приложения

Интерфейс консоли предельно простой и понятный, разобраться с ним не составит никакого труда. Вверху показываются последние запущенные игры и меню настройки, правее - магазин.

Цены в магазине Microsoft в долларах, но никто не мешает покупателю приобретать игры и подписки в розничных магазинах, в том числе цифровых. Для того чтобы ощутить полное разнообразие игр на новой консоли, рекомендуем приобрести Xbox Game Pass Ultimate - да, это весьма недешево (стоимость годовой подписки составляет 10 тысяч рублей), но за эти деньги пользователь получает доступ к огромному количеству игр, как и от самой Microsoft, так и сторонних разработчиков. И в конечном счете это будет намного выгоднее, чем покупать каждую игру по отдельности.

Загружаются игры на новой консоли мгновенно - проходит всего несколько секунд, и уже можно играть. К графической составляющей никаких претензий также нет - автосимулятор Forza Horizon 4 на Xbox Series X выглядит просто великолепно. Мало того что игра работает в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду, включены все современные "фишки" вроде трассировки лучей - метода построения трехмерных моделей, в котором используется принцип, аналогичный реальным физическим процессам. Новинка позволяет запускать игры, вышедшие и на "старых" консолях, никаких проблем при этом не наблюдается.

Разумеется, Xbox - это не только про игры. Это полноценный мультимедийный комбайн, который может воспроизводить как ролики с YouTube, так и фильмы с Netflix (для каждого есть отдельное приложение).

Вместо итогов

Xbox Series X однозначно удался. На сегодня это самая мощная игровая приставка, которая позволяет без проблем играть в игры в разрешении 4К. Безусловно, можно возразить, что 45 590 рублей - это недешево для игровой консоли, но, во-первых, конкурент от Sony стоит дороже - 46 999 рублей, а во-вторых, сравнимый по мощности игровой ПК легко перебьет стоимость в 100 тысяч рублей (только одна видеокарта для игр в 4К на максимальных настройках обойдется в 90 тысяч рублей).