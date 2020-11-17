"Бьют часы на Спасской башне..." - эти строки знает каждый.

Без мелодичного перезвона с боем главного колокола и Новый год - не Новый год. Но на этот раз бой курантов зазвучит по особенному: историческую звонницу дополнили 12 колоколов.

Понять историчность момента поможет только что вышедшая книга "Обновленная звонница Спасской башни Московского Кремля": фотоматериалы и неизвестные ранее сведения с ранних упоминаний и до обновления этой осенью.

"Колокольный перезвон Спасской башни известен несколько сотен лет и для всего мира является своеобразным "звуковым символом" России", - написал в предисловии первый зампред ГД и председатель Общественного совета фестиваля "Спасская башня" Александр Жуков. А глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин отмечает: "Исторически куранты могли исполнять полноценные музыкальные партии и пришло время восстановить историческую справедливость".

Но вот вопрос: почему и зачем сразу дюжина новых колоколов? Об этом я спросил автора книги Сергея Девятова.

- Часть колоколов на звоннице Спасской башне были церковными, часть - музыкальными, и они отличаются по долготе звука. Как результат: не было музыкального звучания в полном объеме. Это, во-первых. А во-вторых, для исполнения мелодий не хватало несколько нот. 12 новых колоколов как раз и заказывали под конкретные ноты. Замечу, что отливка колокола - сложный процесс с огромным объемом работ по ручной "доводке".

Сергей Викторович, а зачем сняли часть старых колоколов? Устарели морально или физически? И вообще, исторически была традиция менять колокола на звонницах?

Сергей Девятов: Исторически колокола на звонницах менялись, и по разным причинам. Колокола страдали от пожаров, или вот при Петре I часть колоколов переливали в пушки… Что касается замены на Спасской башне - дело в том, что привод в часах для создания музыкальной композиции - это не удар "языка", как некоторые думают, а удар молотка по юбке колокола. Поэтому и сняли семь колоколов - они не проходили по звуку, а новые - проходят. Для колокола важно попасть в ту музыкальную историю, для которой они предназначены.

Вы упоминали пожары и падения колоколов с кремлевских башен. Но башни ведь каменные…

Сергей Девятов: А перекрытия - деревянные. Петр I заказал в Голландии полный набор колоколов, сначала на Спасской башне все колокола были голландского производства. Но в 1737 году происходит Троицкий пожар (Грандиозный пожар в Москве на праздник Святой Троицы летом 1737 года: полностью выгорел центр Москвы и пострадал Кремль. - От ред.). В частности, прогорели деревянные ярусы Спасской башни, некоторые колокола провалились и, образно говоря, "собрались" на боевой площадке, что на пятом ярусе. Поэтому и появилась чугунная лестница.

Спасская башня - одна из самых высоких в Кремле. Ее звонница - на десятом ярусе, то есть, образно говоря, на десятом этаже. Боевая площадка - на пятом. Колокола пролетели пять этажей?

Сергей Девятов: …Пробивая своим весом (самый тяжелый весил более двух тонн) горящие бревна и доски. Новые колокола на башнях появились через тридцать лет: в 1767 году.

А через полвека - новая напасть: французы. Одни источники утверждают, что Наполеон сильно повредил взрывами Спасскую башню с курантами и звонницей. По другим - башня пострадала, но незначительно. Где истина?

Сергей Девятов: Незначительно. Но в Кремле французы много чего натворили: украли бронзового Георгия Победоносца с купола Сената, крест с колокольни Ивана Великого - их Наполеон повелел водрузить в Париже над Домом инвалидов. И вообще, тащили все, что напоминало бронзу и золото: включая металлические предметы, покрытые бронзовой краской. С курантов Спасской башни сняли гирьку маятника.

Зачем им цветмет, тогда же пункты приема металлов еще не работали.

Сергей Девятов: Гирька была покрашена золотистой краской, решили, вероятно, что это золото. А маятник без гирьки не ходит, куранты остановились... Но все подлежало восстановлению. Хотя ни креста с колокольни "Иван Великий", ни Георгия Победоносца, ни гирьки после отступления французов мы так и не нашли. До Парижа украденное не довезли, потерялись. Наполеоновские клады и склады, включая похищенные в Кремле реликвии, искали во все времена.

Подготовка к отливке новых колоколов для Спасской башни Кремля заняла два месяца. А сам процесс чуть больше часа. Фото: Предоставлено заводом "Вера"

Может, все утонуло при переправе через Березину?

Сергей Девятов: Для поисков у Березины один купец-кладоискатель даже русло менял! Тщетно. Знаю, что в наше время для этого использовали специальные радары. Но ничего не нашли.

В 1917 году с Воробьевых гор по Кремлю вели огонь 6-дюймовые орудия. Что такой 152-мм снаряд начала XX века? 41 кг металла и взрывчатки летят со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука, по каменной кладке башни наносится удар чудовищной силы. А на верхних ярусах - часовой механизм тонкой настройки…

Сергей Девятов: В фасад Малого Николаевского дворца дважды попадали 6-дюймовые снаряды. Такой снаряд снес верхнюю часть шатра Москворецкой башни. Еще один 6-дюймовый снаряд попал в один из пяти куполов Успенского собора Кремля. Но при обстреле Кремля чаще использовались менее мощные орудия: 4-дюймовые, а самое распространенное орудие - это полевая 3-дюймовая пушка. Кремль обстреливали дважды: в ноябре 1917 года и летом 1918-го, во время левоэсеровского мятежа. Что касается Спасской башни, то в нее попал 3-дюймовый снаряд. Основная ударная волна пришлась на внешнюю стену, был поврежден один из циферблатов и один из приводов.

Чтобы было понятно неспециалисту: что такое куранты на языке цифр и фактов? Мы же визуально видим только гигантские циферблаты. Что там за механизм, который может выдержать взрыв артиллерийского снаряда?

Сергей Девятов: Надо понимать, что куранты - это древний механизм. Установлен еще до Екатерины II или в начале ее правления. В 1770-е годы часовой механизм поднят на башню. 80 лет проработал, затем при обследовании выяснилось, что сгнила дубовая станина. Часовых дел мастера братья Бутеноп отлили новую чугунную основу. В результате общий вес конструкции достиг 25 тонн. Представьте: на этот огромный и точно настроенный механизм воздействует артиллерийский снаряд! Разрушения по механизму были, но, к счастью, не катастрофического характера. И явно это был не снаряд 6 дюймов. Просто для понимания: 6-дюймовые орудия - это основной калибр крейсера "Авроры". Кстати, каким образом эти морские орудия оказались на Воробьевых горах, откуда они вели огонь по Кремлю - не ясно.

Зато ясно, кто производил математические расчеты для того, чтобы орудия с Воробьевых гор с поражающей точностью поражали объекты в Кремле, до которого 9 км. Павел Карлович Штернберг, чье имя носит государственный астрономический институт...

Сергей Девятов: Незаурядный ученый: астроном, профессор Московского университета и... революционер. Но его история - тема отдельного повествования.

Согласен, достаточно о страстях. Поговорим о позитивном. За рубежом льют колокола? Или только у нас, в России?

Сергей Девятов: В мире есть производства: два-три десятка крупных заводов. А с начала 1990-х годов - возобновлено производство и у нас.

А из современных материалов никто еще не надумал отлить?

Сергей Девятов: Уже давно делают: из циркониевых сплавов. Сам звонил в такие. Потрясающее звучание. Но вот процесс изготовления… Цирконий плавится при 1600 градусах, очень тяжкая работа. И системно они совершенно иные по звучанию. В общем, отлить такой можно, но стоимость получается запредельная. И они не музыкальные.

В Кремле, случайно, не такие?

Сергей Девятов: Нет. Те, что прибыли из Воронежа, - традиционные, бронзовые.

Конкретно

Который час

Башня, которую мы знаем как Спасскую, построена на месте каменных врат Дмитрия Донского (простояли с 1367 по 1491 год). Первоначально носила название Фроловской - в честь церкви святых Фрола и Лавра, в которую шел путь через ворота из Кремля. Спасской ее назвали по указу царя Алексея Михайловича весной 1658 года, после перенесения чудотворной иконы Спаса Нерукотворного из Вятки в Москву.

Первые куранты (часы с музыкой) в Кремле установил сербский монах Лазарь в 1404 году. Находились на подворье великого князя Василия I (рядом с Троицкой башней).

Точная дата появления часов на Спасской башне неизвестна. Предполагают, что куранты установили не ранее 1495 года. Интересно, что власть это сделала в интересах народа: в XVI веке у Кремля сосредоточивалась торговля и промышленность. Первые лица решили "устроить часы на пользу всех обывателей". Ведь до массового внедрения личных часов (на цепочке в кармане жилетки, на запястье) было еще несколько долгих веков.

Мастера

Музыка в бронзе

Подготовка к отливке кремлевской звонницы - расчет веса 12 колоколов, изготовление форм - заняла два месяца. Сам процесс - чуть больше часа. Три тонны меди высшей очистки нагрели до 1300 градусов в огромной дуговой печи.

Новые колокола - самый высокий звук: до второй октавы, самый низкий - ми бемоль малой октавы. У колоколов есть призвуки: для самого маленького в третьей октаве: до. Для самого большого - ми бемоль первой октавы. Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Борис Голкин

- Медь и олово для колокольной бронзы берут наилучшего качества, иначе звук не тот. Металлы переплавляют в соотношении 4:1. Если олова будет меньше, звук у колокола получится глухой, немузыкальный, если больше, звон станет высоким, дребезжащим. Такой колокол не сможет играть в ансамбле, - объяснил главный инженер воронежского колокололитейного завода "Вера" Андрей Кравченко.

...Олову дали разойтись, помешивая варево березовым бревном. Затем наклонили печь и ломом выбили глиняную пробку. Ручеек ярко-оранжевой бронзы потек по огнеупорному желобу в ковш с носиком. Когда тот наполнился, кран-балка понесла его в форме - металлическому конусу с черным отверстием наверху. Бронза, уже густая и темно-красная, потекла внутрь...

Для Спасской башни отлили 12 колоколов весом от 36 до 850 килограммов.

- Мы отталкивались от тембра главного колокола, он еще часы отбивает, и сделали голоса, заполняющие промежутки между 17 имевшимися. Появилась дополнительная октава - с ней кремлевские куранты смогут исполнять гимн России и "Славься" Михаила Глинки, - рассказала пресс-секретарь завода Марина Анисимова.

Для точной оценки звучания на предприятии имеется цифровая лаборатория, но голос каждому колоколу ставят вручную. Затем всю звонницу отправили на спевку - колокола должны звучать не только чисто, но и слаженно. Результат выслушала столичная комиссия, одобрила, заказ увезли в Москву. А завод вдогонку отлил еще сотню сувенирных колокольчиков весом 300 граммов каждый на сувениры для туристов. Несмотря на игрушечный вид, звучат они по-настоящему.

Антон Валагин