Состав участников московского этапа Гран-при, который в этом сезоне из-за пандемии проходит в формате национального турнира, продолжает меняться.

Вслед за Евгенией Медведевой, которая не набрала оптимальной формы в связи с травмой спины, с соревнований снялись два танцевальных дуэта - призеры чемпионатов Европы Александра Степанова - Иван Букин, призеры юниорского чемпионата мира Софья Шевченко - Игорь Еременко. Фигуристы группы Александра Свинина и Ирины Жук переболели коронавирусом и не до конца восстановились.

Судя по протоколам на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), Медведеву заменит питерская фигуристка Елизавета Нугуманова.

На льду "Мегаспорта" 20-22 ноября мы также не увидим серебряного призера чемпионата Европы 2019 года Александра Самарина. По информации информагентств, спортсмен залечивает травму спины.