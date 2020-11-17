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Сергей Безруков рассказал, кого никогда не сыграет в кино

Новости
    17.11.2020, 11:25
Текст:   Олег Усков

47-летний российский актер театра, кино и ТВ, режиссер, продюсер, певец (так далее), человек-с-тысячью-лиц Сергей Безруков признался, что определенные ограничения для него все-таки существуют - есть рамка.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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По словам Народного артиста РФ, известного ролью бандита Саши Белого в культовом сериале "Бригада", он никогда не возьмется воплощать образ насильников и маньяков.

Реплики актера прозвучали на YouTube-шоу "Честно говоря с Паулиной".

"Я никогда не сыграю зло. Такое абсолютное зло: насильников, маньяков", - заявил Безруков, уточнив, что не согласиться играть и в "каких-то слишком откровенных постельных сценах". Поскольку это могут увидеть многочисленные дети Сергея.

Как, например, наверняка случится с той же "Бригадой": артист переживает, что лет через пятнадцать его дети посмотрят "Бригаду" и им "будет непривычно" видеть отца "в таком амплуа".

Ранее Сергей прокомментировал возможность возрождения "Бригады".

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