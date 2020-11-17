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Следующая часть Mass Effect может связать оригинальную трилогию и Andromeda

Текст:   Богдан Бобров
17.11.2020,  
17:10
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В этом году на "День N7" компания BioWare порадовала фанатов серии Mass Effect анонсом переиздания оригинальной трилогии и заявлением о разработке новой части, показав концепт-арт проекта.

К 25-летию студии-разработчика был выпущен альбом, в котором, помимо представленного ранее наброска, опубликованы еще три новые иллюстрации.

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На одной из них изображен ретранслятор c маркировкой MR-7. Во вселенной игры эти огромные сооружения использовались для быстрого передвижения в пределах одной галактики, но были разрушены в финале трилогии.

Возможно, новые ретрансляторы MR-7 будут сделаны в следующей игре для путешествий на более дальние расстояния - например, из Млечного Пути в Андромеду, связав таким образом оригинальную трилогию с Mass Effect: Andromeda.

Больше никакой информации о новой игре пока нет, кроме того, что ее разработкой занимается "команда ветеранов" BioWare.

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