TikTok позволит родителям контролировать аккаунты детей

Социальная сеть TikTok позволит родителям контролировать, что происходит с аккаунтом их ребенка. В частности, речь идет о настройках конфиденциальности. Об этом сообщает портал The Verge.

Теперь родители смогут ограничивать круг лиц, имеющих доступ к аккаунту ребенка. Кроме того, социальная сеть позволит гибко настраивать возможность комментирования постов ребенка - например, можно установить доступ "только для друзей". Еще родители смогут видеть, какие видео понравились их чаду. При желании у ребенка можно отключить и личные сообщения.

Родители смогут контролировать и содержимое, которое показывает социальная сеть их ребенку. Например, можно запретить искать определенные профили или хэштеги. Напомним, TikTok уже предлагает специальный "детский" режим, который скрывает не подходящие по возрасту видео и устанавливает ограничения по времени на использование приложения.

Вышеперечисленные функции являются частью инструмента Family Pairing в TikTok. Он позволяет родителям подключаться к учетной записи ребенка, а затем устанавливать для нее ограничения. Для того, чтобы подключится к аккаунту ребенка, потребуется его согласие. Однако подросток в любое время сможет отключить эту функцию, когда она ему надоест.