Украинский ученый призвал Зеленского закупить российскую вакцину от COVID-19

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом закупить у России вакцину от коронавируса "Спутник V". В обращении, опубликованном в Facebook, ученый просит главу государства дать распоряжения правительству либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у Москвы технологии для самостоятельного производства.

Пешко уверен, что производство "Спутник V" на украинских фармацевтических предприятиях не только поможет здравоохранению страны и спасет жизни граждан, но и будет способствовать развитию фарминдустрии, появлению новых рабочих мест и повышению зарплат, пишет РИА Новости.

Ученый напомнил, что многие страны закупают вакцину у России. "Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?" - спросил Пешко, отметив, что Киев должен принять единственно правильное решение для того, чтобы прекратить распространение вирусной инфекции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о большом спросе из-за рубежа на вакцины от коронавируса. По его словам, Россия готова и дальше предоставлять другим странам тест-системы для диагностики коронавируса - в том числе бесплатно, а также сотрудничать по вакцинам. В России разработана и применяется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V", недавно зарегистрирована вторая, на подходе третья. "Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и готовность к совместному производству этих препаратов", - отметил российский лидер.