Умер Роман Виктюк

Скончался легендарный советский, российский режиссер Роман Виктюк, госпитализированный в прошлом месяце с новой коронавирусной инфекцией (в больнице он встретил 84-летие). Об этом сообщает KP.RU.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - приводит ТАСС подтверждение из дирекции Театра Романа Виктюка.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей и уже со школьных лет настроился посвятить себя искусству. По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина, Вильнюса. В Русском драматическом театре Литовской ССР был ведущим режиссером в 1970-1974 годах.

Снял такие картины, как "Вечерний свет" - по Арбузову, "Игроков" по Гоголю - с Гафтом и Калягиным, фантазию на тему Шекспира "Мне от любви покоя нет" - с Тереховой и Виторганом, ленты "Девочка, где ты живешь?", "Долгую память" по Кассилю, другие. Как актер снялся в "Ростове-папе" у Серебренникова и в "Конце века" Лопушанского.