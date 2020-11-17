Ушел из жизни Роман Виктюк. Вспоминаем его интервью "РГ"





О жизни и смерти

В творце самое главное - первородное восприятие мира и людей. Сегодня все вокруг направлено на расчеловечивание. Леонардо да Винчи об этом знал заранее, предвидя гибель человека, он рисовал орудия пыток, танки, самолеты. Он предложил эти машины смерти человечеству, и неспроста в наше время Марсель Дюшан его Джоконде пририсовал усы. Он просто продолжил мысль флорентийца - это призрак, выдумка, за которой нет красоты, это муляж самого Леонардо. Неспроста самое великое и святое произведение Да Винчи "Тайная вечеря" теряет краски и погибает, потому что то, что он заложил туда, это не от сердца, не от Бога, а от логики.

После смерти есть продолжение, душа возвращается, если на земле есть душа, ей родственная, исполненная той же радости, того же постижения мира в благоговении.

О свободе человека, внутренней и внешней

Чтобы оставаться свободным, человек должен не продаваться. Оставаться ребенком. Делать то, что велит темная энергия. Закрывать глаза, чтобы не видеть и не слышать. Знаете, в МХТ в первые годы после его создания не стояли очереди, и публика не ломилась. Сомов видел их в Америке, пишет - скукота такая, говорят слова и все. А там играли все - Книппер, Качалов. Потом советская власть утвердила эту систему как канон. Говорить слова друг другу в глаза, доносить все буквы.

О том, чему стоит учить детей

Только быть детьми, и все! Я все делаю для того, чтобы они были счастливыми, были светом.

Об источнике надежды и вдохновения

Они в детстве, в воспоминаниях. Потому я и кричу все время, что мне девятнадцать, все уже выучили.

О том, как его запомнили

Настоящей высоты МХАТ я достиг позже - пришел туда в этот период, были живы все "старики". Я шел на служебный вход, Ливанов, Грибов и другие стояли и фамилию мою на все лады вертели: кто это идет - Виктюк, Виртюк? Я повернулся и сказал - Виктюк, запомните. Была пауза. И ушел. И они, поверьте, запомнили. Я ставил "Украденное счастье" Ивана Франко. Афиша висела в Камергерском: "К 50-летию образования СССР. Украденное счастье".

Справка "РГ"

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Первые спектакли стал ставить, когда еще учился в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне - Российский университет театрального искусства - ГИТИС). Послу окончания института поступил в труппу Театра юного зрителя (ТЮЗ) им. М. Горького (ныне - Первый украинский театр для детей и юношества).

Потом были Калининский театр юного зрителя (ныне - Тверской театр юного зрителя), Государственный русский драматический театр Литовской ССР (ныне - Русский драматический театр Литвы), где он ставил свои спектакли. А во второй половине 70-х режиссера стали приглашать и московские театры.

В 1988 году на сцене московского театра "Сатирикон" поставил очень резонансный спектакль "Служанки" по одноименной пьесе французского драматурга Жана Жене. Женские роли в нем исполняли актеры-мужчины.

В 1991 году вместе с Игорем Подольчаком и Игорем Дюричем основал во Львове творческое объединение "Фонд Мазоха". В том же году создал в Москве антрепризный "Театр Романа Виктюка" и занял в нем должность художественного руководителя. Премьерной постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй" по пьесе Дэвида Генри Хвана. В 1996 году театр получил статус государственного.

Роман Виктюк за свою долгую режиссерскую карьеру поставил более 200 спектаклей.