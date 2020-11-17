В Нагорный Карабах прибыли российские саперы

В Нагорный Карабах самолетами Ил-76 переброшены военнослужащие инженерно-саперных подразделений миротворческой бригады Центрального военного округа, спецтехника и оборудование. Как рассказали в Минобороны, саперы будут вести инженерную разведку, разминировать местность, дороги и объекты. Там отметили, что искать взрывоопасные предметы российским саперам помогут служебные собаки.

Как сообщала "Российская газета", 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана. Стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.