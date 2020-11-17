Руководители цифровой трансформации семи федеральных ведомств подготовили проекты по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу своих ведомств. Они уже представили их на специальной стратегической сессии вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Именно по его поручению минэнерго, минпромторг, минкультуры, минобрнауки, Росреестр, Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба готовили свои предложения.

Лучшие из одобренных проектов будут включены в ведомственные программы цифровой трансформации и других ведомств, сказал по итогам сессии вице-премьер. Создать реестр таких решений он поручил минцифре.

Органы власти разрабатывали планы мероприятий по внедрению ИИ в свою работу с августа 2020 года. Это была планомерная работа - руководители цифровой трансформации готовили проектные решения по мере прохождения обучения на стратегических сессиях. Представленные на итоговой сессии проекты направлены в основном на ускорение выполнения государственных функций и на снижение трудозатрат, рассказали в министерстве. Часть ведомств также предложили решения, которые будут ускорять внедрение ИИ в отраслевые компании. "Больше всего проектов использовали технологии компьютерного зрения (распознавание объектов и документов), речевые технологии (работа с текстами, чат-боты)", - перечислили в пресс-службе ведомства.

Последнее особенно важно, так как постепенно взаимодействие граждан с государством становится мультиканальным. Если раньше граждане могли обратиться в госорганы только тремя способами (лично, написав письмо или позвонив по телефону), то сейчас они могут пользоваться порталом госуслуг или обращаться в МФЦ. Новые технологии пошли еще дальше - уже сейчас они позволяют внедрять электронных ассистентов, чат-боты и другие способы связи.

Часть ведомств - участников сессии также предложили к использованию рекомендательные системы. Речь может идти об изучении потребностей пользователя и предложении ему нужной услуги.

Все представленные на сессии проекты могут быть внедрены в работу государства, но приоритет будет отдан тем, которые принесут наиболее ощутимый эффект и пройдут одобрение экспертной панели. "Проекты рассматриваются и защищаются перед экспертами из минцифры, минэкономразвития, аппарата правительства, организации "Цифровая экономика", ведущих вузов (ВШЭ, РАНХиГС) и Альянса по искусственному интеллекту, куда входят такие крупные компании, как Сбербанк, Мейл.ру, "Яндекс" и другие", - уточнили в минцифре.

Большинство проектов находятся на начальной стадии проработки, но уже есть ряд примеров использования ИИ, в том числе в минздраве, МЧС, МВД. Государство постепенно становится платформой, где все оцифровано. Технологии искусственного интеллекта могут применяться для подбора нужных госуслуг, для различных платежных систем, для идентификации граждан. Также искусственный интеллект может пригодиться при формировании кадрового резерва, для обеспечения кибербезопасности, в управлении городским и дорожным хозяйством ("умный город", "умные дороги"), ЖКХ (например, мониторинг расхода воды или электроэнергии).

Одним из плюсов внедрения ИИ в работу госорганов может стать снижение документооборота и ускорение госуслуг. Глава минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что в отличие от сложных банковских систем по скорингу клиентов, в которых технологии ИИ давно применяются, работа органов власти жестко регламентирована. Поэтому в области автоматизированных решений человека даже можно исключить, чтобы избежать принятия субъективных решений. "Мы не можем принимать решения субъективно. У нас все достаточно четко. И можно даже задуматься о таком явлении, как чиновник-робот, - сказал Шадаев. - В сфере выдачи пособий, разрешений, лицензий точно можно полностью убрать человека. И есть технологии, которые позволят нам заменить оператора кол-центра госуслуг и сделать полностью автоматическими ответы на все вопросы".

Подготовка и внедрение решений в области ИИ требует специальной подготовки, для чего два года назад на базе РАНХиГС был создан Центр подготовки руководителей цифровой трансформации. К концу 2020 года число госслужащих, которые прошли здесь обучение, составит более 23 000 человек. Один из курсов центра как раз рассчитан на заместителей федеральных министров и руководителей служб, с фокусом на разработку планов и "дорожных карт" цифровой трансформации по их направлениям.

В начале сентября Дмитрий Чернышенко выступил с предложением ввести должности замруководителей по цифровой трансформации во всех региональных органах исполнительной власти. Идею одобрил президент России Владимир Путин. Так что стоит ожидать внедрения технологий искусственного интеллекта на всех уровнях власти.