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17.11.2020 11:52
Рубрика: Экономика

В РФ начались пострегистрационные испытания вакцины "Эпиваккорона"

Текст: Светлана Ментюкова
В России начались пострегистрационные испытания второй отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Эпиваккорона", разработанной Центром "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом сообщила глава санитарного ведомства, главный санитарный врач РФ Анна Попова, передает ее слова ТАСС.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

"13 октября зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", и сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний", - сообщила Анна Попова в ходе своего выступления на онлайн симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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По словам главного санитарного врача РФ, РФ продолжается разработка и выпуск вакцин от COVID-19.

Она отметила, что 11 августа была зарегистрирована вакцина "Спутник- V". "Она (вакцина - прим. "РГ") достаточно хорошо зарекомендовавшая себя и в клинических испытаниях, и сегодня уже по первым результатам пострегистрационных исследований", - сказала Анна Попова. Это первая российская вакцина, разработанная институтом им. Гамалеи Минздрава России, сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

Третья вакцина разработана Центром имени Чумакова Российской академии наук, как ожидается, она может быть зарегистрирована до конца года.

Ранее, стало известно, что Минздрав РФ выдал "Вектору" разрешение на проведение исследований вакцины против коронавируса на лицах старше 60 лет.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Роспотребнадзор Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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