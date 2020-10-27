Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона"

Производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" началось в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом глава санитарного ведомства Анна Попова сообщила в рамках своего выступления на форуме "Здоровое общество", передают РИА Новости.

Попова уточнила, что до конца года определенные объемы этой вакцины уже будут произведены.

Как сообщалось ранее, вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", вошла в девятую версию методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в РФ зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет, индуцирующие формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении SARS-CoV-2: комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак") и вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона".