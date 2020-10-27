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27.10.2020 00:44
Рубрика: Общество

Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минздрав выпустил уже девятую версию методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". Они содержит важные изменения, касающиеся в том числе диагностики, маршрутизации пациентов с COVID-19 и организации амбулаторного лечения.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Туда же включены и две зарегистрированные в России вакцины, которые должны формировать антитела к COVID-19. Они рассчитаны на пациентов от 18 до 60 лет. Напомним, что 11 августа зарегистрирована комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", а 13 октября вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона".

Комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак") получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется. Препарат состоит из двух компонентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II). Вакцинацию этим препаратом проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 миллилитров, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 миллилитров. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности - в латеральную широкую мышцу бедра.

Вакцина на основе пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона") представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде). Эту вакцину вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 миллилитров внутримышечно. В день проведения вакцинации пациента осматривает врач. Если у человека температура выше 37 градусов, то вводить препараты нельзя. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут.

Как отмечается в рекомендациях, в приоритетном порядке должны вакцинироваться работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим числом людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других). Также могут быть вакцинированы обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывники. Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, предполагается, что для россиян вакцинация станет бесплатной.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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