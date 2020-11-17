Во время "Делового завтрака" в редакции "Российской газеты" наши читатели прислали свои вопросы для заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко. По его поручению сотрудники ведомства подготовили ответы на них. Публикуем наиболее интересные из них.

Пилить валежник можно, главное, чтобы он не оказался сухостоем или ветровальным деревом. Фото: РИА Новости

Ирина: Какие я имею права, как сельский житель, на получение лесного участка для заготовки древесины на брус?

Ответ Рослесхоза: Вы имеете право на льготное приобретение 25 кубометров лесных насаждений для строительства хозяйственных построек один раз в 25 лет. При этом заготовку и вывоз деревьев с выделенного участка вы должны обеспечить сами или же обратиться к специалистам, которые это сделают за вас на платной основе. Подробнее о порядке заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд можно ознакомиться на сайте регионального ведомства, отвечающего за лесное хозяйство. За дополнительными льготами можно обратиться в местную администрацию.

Виктор: Куда мне обратиться за информацией по вопросу сбора валежника и упавших деревьев для личных нужд (на дрова)? Спасибо.

Ответ Рослесхоза: Вы имеете право свободно собирать валежник. Однако вырубка погибших деревьев (сухостоя) не подпадает под критерии сбора валежника. Нельзя заниматься и трелевкой валежника механическими транспортными средствами, так как при этом будет причиняться вред окружающей среде - другим деревьям, подросту, почвам, что запрещено.

Региональные законы могут устанавливать дополнительные ограничения. Например, что заготовка валежника должна осуществляться ручным способом, не наносящим вред окружающей среде. Не допускаются к сбору стволы деревьев, имеющие следы спиливания, срубания.

Николай Владимирович Копылов: Почему для тушения лесных пожаров не используют армию?

Ответ Рослесхоза: Существует целая система органов, которая отвечает за охрану лесов от пожаров. Полномочия по тушению лесных пожаров разграничены и применяются в соответствии с Лесным кодексом.

На землях лесного фонда за охрану от пожаров и тушение отвечают региональные органы управления лесами и учрежденные ими специализированные лесопожарные организации. Другие силы, включая федеральный резерв ФБУ "Авиалесоохрана", МЧС России, и арендаторы лесных участков могут привлекаться к тушению пожаров в этих лесах, когда возникает чрезвычайная ситуация.

Леса на землях обороны и безопасности охраняют от пожаров и тушат силы министерства обороны и подведомственного ему ФГАУ "Оборонлес" с филиалами.

Земли федеральных особо охраняемых природных территорий (заповедников и нацпарков) и расположенные на них леса охраняют от пожаров и тушат администрации этих территорий. Другие силы, включая федеральный резерв ФБУ "Авиалесоохрана", МЧС России, могут привлекаться к тушению пожаров в этих лесах при чрезвычайной ситуации.

В лесах, которые расположены на землях городов и других поселений, меры пожарной безопасности обеспечивают региональные власти (в целом), органы местного самоуправления (в пределах своих территорий), собственники и пользователи (в пределах своих земельных участков).

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" позволяет по указанию президента привлекать специально подготовленные силы и средства Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, но делать это можно только для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Юридическая консультация

Пруд на участке

Есть участок земли под сельхозпроизводство. Могу ли я выкопать на нем пруд под разведение рыбы?

Согласно п. 2 ст. 3 Земельного кодекса РФ к отношениям по использованию и охране недр, водных объектов применяются соответственно законодательство о недрах, водное законодательство. Согласно пп. 1 и 3 п. 1 ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка имеет право строить пруды в соответствии с установленными правовыми нормами.

Выкопать пруд на землях сельхозназначения возможно. В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, вид разрешенного использования "сельскохозяйственное использование" включает в себя осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием рыбы.

Кроме этого, следует соблюсти процедуру согласования, поскольку просто так снять плодородный слой почвы вам не дадут.

Согласно ст. 19 Федерального закона от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве", а также Положению о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, утвержденному постановлением правительства РФ от 11.07.2002 N 514, проект рекультивации следует согласовать с Федеральной службой земельного кадастра России и ее территориальными органами, органами санитарно-эпидемиологического надзора, органами охраны памятников культуры, органами местного самоуправления.

После соблюдения всех формальностей получить в местной администрации разрешение на проведение работ и выполнить их в соответствии с проектом.

Если потребуется строительство гидротехнического соору- жения, надо будет получить еще разрешение на строительство данного объекта по требованиям ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

Как расчистить землю

Участки сельскохозназначения более 20 лет заброшены, на них начал произрастать лес. Собираюсь взять эти участки в аренду и сделать раскорчевку, затем использовать землю по назначению. Имею ли я право заниматься расчисткой участков?

Лес является собственностью (как правило, муниципальной). Распоряжение земельными участками осуществляется администрацией муниципального района, которая сама проводит торги по договорам аренды или делегирует данное полномочие.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 N 369 о признаках неиспользования земельных участков залесенность (закустаренность) пашни не должна превышать 15% от площади участка. Если эти пропорции будут больше, вас может ожидать в будущем штраф по ст. 8.8 КоАП РФ.

Укажите процент залесенности, закочкаренности участка в акте приема-передачи.

В договоре отдельным пунктом пропишите порядок, как будет осуществляться вырубка древесно-кустарниковой растительности. Поскольку лес является муниципальным имуществом, вы не можете получить его безвозмездно, а если используете, то в соответствии c разъяснениями высших судов (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования") данное деяние может быть квалифицировано как умышленное уничтожение чужого имущества.