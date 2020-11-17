Новости

В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах 05:56
Ракета-носитель Vega успешно стартовала с космодрома Куру 05:35
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 05:20
Еще 4 страны присоединились к Латиноамериканскому космическому агентству 04:55
Власти Джорджии обнаружили более 2,5 тысяч неучтенных голосов избирателей 04:52
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ 04:18
В Перу депутат-центрист объявлен третьим президентом за неделю 04:03
Россиянам рассказали о способах снизить риск заражения коронавирусом 03:46
Роспотребнадзор: Свыше 60 миллионов россиян сделали прививку от гриппа 03:43
Трамп намерен отдать приказ о дальнейшем выводе войск из Ирака и Афганистана 03:22
Обрушившийся на Центральную Америку ураган "Йота" усилился 03:12
Аскольда Запашного госпитализировали 03:05
Reuters: 18 ноября в США могут разрешить эксплуатацию Boeing 737 MAX 02:39
Власти Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч цыплят 02:39
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 02:20
Рогозин рассказал о попытке выкупить "Буран" с Байконура 01:52
Власти Дании введут временный запрет на разведение норок 01:46
Медведев стартовал с победы на Итоговом турнире АТР 01:06
Украинский ученый призвал Зеленского закупить российскую вакцину от COVID-19 00:54
Почему не был реализован проект Подольского моря и что можно найти на его дне 00:41
Аналитики допустили падение курса доллара из-за вакцины от COVID-19 00:32
В украинском Ровно придумали, как обойти "карантин выходного дня" 00:23
Суарес заболел коронавирусом в расположении сборной Уругвая 00:17
Президент Армении анонсировал создание правительства нацсогласия 16.11.2020
УЕФА поменял арбитров на матч Сербия - Россия 16.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 05:56
Рубрика: Экономика

В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

В Общественной палате России и НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах. Соответствующее письмо направлено в Минстрой РФ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
ФАС готовится к включению в тарифы на свет затрат на "умные" счетчики

Сейчас управляющие компании два раза в год осматривают системы электроснабжения в подъездах многоквартирных домов. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы, пояснила "Известиям" председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Она предложила не только ввести проверки проводки в квартирах, но и привлекать к персональной ответственности тех, кто будет это осуществлять.

При этом директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая отметила, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, включая электросети и оборудование. По мнению члена комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ильи Осипова, инициативу о плановых проверках электропроводки в квартирах необходимо обсуждать, важно не нарушить права собственности людей.

Ранее бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков" потребления электроэнергии, которая станет обязательной с 1 января 2022 года. Предлагается вместо тотальной замены счетчиков следовать принципу: или менять приборы во всем доме, или не ставить их никому. Решать, как именно поступить в том или ином случае, будут местные власти. Соответствующие предложения были направлены в Госдуму.

Экономика ЖКХ Президент Общественная палата

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца
Песков заявил об отсутствии общего плана ограничений по COVID-19
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться