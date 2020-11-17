В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

В Общественной палате России и НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах. Соответствующее письмо направлено в Минстрой РФ.

Сейчас управляющие компании два раза в год осматривают системы электроснабжения в подъездах многоквартирных домов. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы, пояснила "Известиям" председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Она предложила не только ввести проверки проводки в квартирах, но и привлекать к персональной ответственности тех, кто будет это осуществлять.

При этом директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая отметила, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, включая электросети и оборудование. По мнению члена комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ильи Осипова, инициативу о плановых проверках электропроводки в квартирах необходимо обсуждать, важно не нарушить права собственности людей.

Ранее бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков" потребления электроэнергии, которая станет обязательной с 1 января 2022 года. Предлагается вместо тотальной замены счетчиков следовать принципу: или менять приборы во всем доме, или не ставить их никому. Решать, как именно поступить в том или ином случае, будут местные власти. Соответствующие предложения были направлены в Госдуму.