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17.11.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: в Бразилии шофер грузовика устроил охоту на мотоциклиста

Текст: Вадим Давыденко

Киноманы со стажем безусловно помнят первую полнометражную ленту С.Спилберга "Дуэль" о том, как огромный бензовоз устроил на безлюдной трассе настоящую охоту за одиноким Plymouth Valiant.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В течение полутора часов фильма могучий грузовик подрезал несчастную легковушку и оттормаживался перед ней, развлечения ради давал себя обогнать, а потом легко нагонял беглеца и принимался поддавливать сзади, в общем всласть терроризировал несчастного героя картины.

Нечто подобное происходило на днях и в Бразилии, где водитель многотонного самосвала решил поиздеваться над мотоциклистом. По короткому видео трудно понять, чем владелец двухколесного транспорта так разозлил шофера, но действовал тот так грубо и безжалостно, что можно подумать, что речь идет о застарелой вендетте с десятками жертв с обеих сторон.

Дело происходило на узкой двухполосной трассе в малолюдном месте. С какой бы стороны не пытался мотоциклист обогнать грузовик - слева по встречке или справа по обочине - шофер самосвала успевал в последний момент подрезать своего юркого противника. Казалось, еще чуть-чуть и байкер окажется под колесами своего тяжеловесного противника или вылетит кувырком на обочину и - прямиком в столб. Несколько раз невольными участниками этой дуэли могли стать ехавшие навстречу машины, и избежать лобового столкновения удавалось лишь чудом.

На последних кадрах ролика видно, как мотоциклист таки обгоняет своего соперника и отрывается на добрый десяток метров, но заканчивается ли на этом их драматическое противостояние - непонятно...

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