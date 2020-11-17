Власти Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч цыплят

Специалисты датского управления ветеринарии и пищевых продуктов сообщили об уничтожении 25 тысяч цыплят. Такое решение приняли власти страны из-за вспышки птичьего гриппа на одной из ферм.

"Как минимум на три месяца будет прекращен экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС. Заражений людей зафиксировано не было", - со ссылкой на пресс-релиз пишет РИА Новости.

Случаи птичьего гриппа фиксируются в последние дни в ряде европейских стран. Власти Германии накануне заявили об уничтожении более 16 тысяч индеек на острове Рюген, где была также обнаружена вспышка заболевания, а минсельхоз Франции в понедельник вечером сообщил о случае птичьего гриппа на Корсике.

Напомним, что ранее датские власти решили уничтожить в стране всех норок из-за угрозы передачи мутировавшего коронавируса человеку. Позже министр по делам продовольствия Дании Могенс Йенсен назвал эту меру ошибочной.