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17.11.2020 02:39
Рубрика: В мире

Власти Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч цыплят

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты датского управления ветеринарии и пищевых продуктов сообщили об уничтожении 25 тысяч цыплят. Такое решение приняли власти страны из-за вспышки птичьего гриппа на одной из ферм.

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP
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"Как минимум на три месяца будет прекращен экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС. Заражений людей зафиксировано не было", - со ссылкой на пресс-релиз пишет РИА Новости.

Случаи птичьего гриппа фиксируются в последние дни в ряде европейских стран. Власти Германии накануне заявили об уничтожении более 16 тысяч индеек на острове Рюген, где была также обнаружена вспышка заболевания, а минсельхоз Франции в понедельник вечером сообщил о случае птичьего гриппа на Корсике.

Напомним, что ранее датские власти решили уничтожить в стране всех норок из-за угрозы передачи мутировавшего коронавируса человеку. Позже министр по делам продовольствия Дании Могенс Йенсен назвал эту меру ошибочной.

В мире Европа Дания

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