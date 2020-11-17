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17.11.2020 01:46
Рубрика: В мире

Власти Дании введут временный запрет на разведение норок

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Правительство Дании и ряд оппозиционных партий договорились о введении временного запрета на разведение норок, а также о юридической основе для их уничтожения и доплатах звероводам за оперативность. Об этом говорится в заявлении министерства торговли и промышленности.

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В ходе переговоров стороны согласились, что разведение норок в условиях пандемии влечет опасность для здоровья нации и ставит под удар эффективность создаваемых вакцин от коронавируса. Запрет на разведение, а также ввоз и вывоз животных из страны будет действовать до 31 декабря 2021 года, пишет ТАСС.

Споры между партиями велись преимущественно вокруг размера компенсации звероводам. Согласно достигнутым договоренностям, все норки на фермах должны быть уничтожены. Фермеры, осуществившие забой к определенному сроку, к общей компенсации за самих животных и связанную с ними логистику получат еще доплату за скорость.

"Этим соглашением мы, как я надеюсь, установим мир вокруг исключительно масштабной операции по забою, которая проходит на норковых фермах страны", - прокомментировал договоренности министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства Могенс Енсен.

Напомним, что из-за риска распространения норками мутировавшего коронавируса (вирус мог переходить и от животных к человеку) власти Дании приняли шокировавшее многих решение уничтожить всех разводимых на фермах страны норок. Позже Енсен признал, что данный шаг был ошибочным.

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