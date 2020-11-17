Все британские дороги могут стать платными для автомобилистов

В Британии владельцев автомобилей хотят обязать платить за каждую милю, которую они проедут по дорогам страны. Предполагается, что водители должны будут установить в своих машинах специальные устройства, с помощью которых пройденное ими расстояние можно будет легко отслеживать со спутников.

Как пишет газета Times, всему виной экология: стремясь поскорее перевести экономику в статус "зеленой" и популяризировать электромобили, британские власти хотят запретить продажу новых машин, работающих на бензине и дизеле не с 2035 года, как планировалось ранее, а с 2030-го.

Из-за этого казна недосчитается 40 миллиардов фунтов в год, которые обычно поступали за счет НДС с платы за топливо и налога на вредные выбросы, от которых владельцы электрокаров освобождены. Вот и решил глава минфина Риши Сунак вспомнить о старой стратегии правительства Тони Блэра, в рамках которой водителей также хотели обязать платить от двух пенсов до полутора фунтов за каждую милю в зависимости от времени суток и загруженности той или иной дороги.

Правда, тогда от идеи пришлось отказаться после того, как гневную петицию подписали почти два миллиона человек.