Все изменения в конструкцию транспортных средств внесут в реестр

Ведение реестра заключений технической экспертизы и протоколов проверки безопасности после изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства, поручено Росаккредитации. Об этом сообщается в приказе Минэкономразвития России от 31 июля 2020 г. № 477.

Приказ ведомства устанавливает порядок формирования и ведения реестра. Предусмотрено, что заключения и протоколы проверки будут вноситься в реестр в электронном виде с подписанием электронной цифровой подписью.

Это позволит перевести в электронный вид процесс предоставления сведений и документов, формирующих материалы заключений и протоколов проверки. Кроме этого приказом предусмотрено применение автоматизированного контроля соответствия изменений конструкций транспортных средств, требованиям законодательства России и права Евразийского экономического союза.

"За счет указанных механизмов будут обеспечены открытость и прослеживаемость процесса оформления документов проверки, что позволит обеспечить безопасность транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения", - сказал директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

Мера должно упростить и ускорить получение разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Их отсутствие в реестре является основанием для отказа подразделением Госавтоинспекции в выдаче заявителю разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2020 г.