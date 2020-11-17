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17.11.2020 22:30
Рубрика: Легковые авто

Все изменения в конструкцию транспортных средств внесут в реестр

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Ведение реестра заключений технической экспертизы и протоколов проверки безопасности после изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства, поручено Росаккредитации. Об этом сообщается в приказе Минэкономразвития России от 31 июля 2020 г. № 477.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Приказ ведомства устанавливает порядок формирования и ведения реестра. Предусмотрено, что заключения и протоколы проверки будут вноситься в реестр в электронном виде с подписанием электронной цифровой подписью.

Это позволит перевести в электронный вид процесс предоставления сведений и документов, формирующих материалы заключений и протоколов проверки. Кроме этого приказом предусмотрено применение автоматизированного контроля соответствия изменений конструкций транспортных средств, требованиям законодательства России и права Евразийского экономического союза.

"За счет указанных механизмов будут обеспечены открытость и прослеживаемость процесса оформления документов проверки, что позволит обеспечить безопасность транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения", - сказал директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

Мера должно упростить и ускорить получение разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Их отсутствие в реестре является основанием для отказа подразделением Госавтоинспекции в выдаче заявителю разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2020 г.

#авто