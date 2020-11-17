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17.11.2020 10:30
Рубрика: В мире

WADA обеспокоено принятием в США "закона Родченкова"

Текст: Максим Домчев

Всемирное антидопинговое агентство высказало обеспокоенность в связи с принятием в США закона о борьбе с допингом.

WADA может не допустить спортсменов из США к Олимпийским играм

Ранее стало известно о том, что Сенат США одобрил новый законопроект, позволяющий на территории этого государства преследовать в суде лиц, которые ответственны за применение допинга в соревнованиях с участием американских спортсменов. Это документ получил название "закон Родченкова". Григорий Родченков - бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, ставший впоследствии информатором WADA.

В WADA заявили, что данный закон вызывает опасения также и у ряда правительств и спортивных организаций.

"Это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру. Такое согласование правил лежит в основе глобальной антидопинговой программы", - говорится в заявлении WADA, которое опубликовало агентство Reuters.

В WADA также недоумевают, почему новый закон не распространяется на профессиональные лиги Северной Америки, а также на соревнования среди студентов в США.

"Если это нехорошо для американского спорта, почему нормально для остального мира?" - задались вопросом в WADA.

В мире США Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA

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