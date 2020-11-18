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Актриса Валентина Талызина рассказала о наследстве Романа Виктюка

Театр
    18.11.2020, 14:03
Текст:   Олег Усков

85-летняя Народная артистка России Валентина Талызина, близко и давно дружившая со скончавшимся вчера режиссером и актером Романом Виктюком, рассказала, какое он оставил наследство.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Названы предварительные дата и место прощания с Романом Виктюком

По словам Валентины Илларионовны - небольшое. Несмотря на талант, артист за свою долгую жизнь золотых гор не скопил. И всё, что у него было, - это квартира в доме на Тверской, когда-то принадлежавшая сыну, а потом и внуку Сталина. "Хотя в театре режиссер зарабатывал прилично: судя по декларациям, около шести миллионов в год", - рассказала она.

Как вспоминает Талызина, все деньги именитый режиссер тратил на… пиджаки: "была у него такая страсть", "ничего не откладывал, не копил". Жил один, без семьи, детей не имел. Но во Львове у Виктюка остались близкие родственники - две сестры и племянница. Там, в семейной могиле режиссера и похоронят.

Как сообщил изданию адвокат Сергей Жорин, в итоге "просторная квартира в элитном доме на Тверской с видом на Кремль и Госдуму", доставшаяся Виктюку в девяностых от тогдашнего мэра Лужкова, судя по всему, отойдет теперь тем самым "родственникам из Львова".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Названа точная причина смерти Романа Виктюка

На текущий день стоимость апартаментов - около пятидесяти миллионов рублей.

Если завещание не составлено, все имущество достается наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям / женам. А в случае, если таковых родственников нет (как у Виктюка), в права вступают наследники второй очереди: дедушки / бабушки, братья / сестры и их дети. Между ними имущество и делится в равных долях - уточнил юрист.

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