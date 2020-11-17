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Романа Виктюка похоронят во Львове

Театр
    17.11.2020, 19:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Названо место будущего захоронения Народного артиста РФ Романа Виктюка, скончавшегося сегодня - по предварительной информации, от инсульта.

"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", - приводит ТАСС слова источника, "знакомого с пожеланиями близких" знаменитого режиссёра.

Виктюк умер во вторник на 85-м году жизни. В конце октября он заболел коронавирусом и встретил свой 84-й день рождения в больнице. В последнее время, сообщили представители режиссёра, наблюдалось улучшение состояния здоровья режиссёра, но сегодня ему стало плохо, потребовалась "скорая помощь". В результате Виктюк умер в московской Больнице имени братьев Бахрушиных.

Роман Григорьевич Виктюк родился во Львове (в то время - Польша) 28 октября 1936 года. Окончил ГИТИС в 1956-м, работал во множестве театров СССР. Также снял несколько телефильмов. Играл в "Ростове-папе" Серебренникова и "Конце века" Лопушанского.

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