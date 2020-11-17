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Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка

Театр
    17.11.2020, 17:51
Текст:   Козьма Лоханкин

По предварительной информации, причиной смерти известного театрального режиссёра Романа Виктюка стал инсульт. Об этом сообщила его помощница Людмила Исакович.

По её словам, до этого в состоянии режиссёра наблюдалась положительная динамика.

"Он болел, но как-то все шло на поправку", - приводит слова Исакович РЕН ТВ.

Однако сегодня Народному артисту РФ стало плохо, пришлось вызвать "скорую помощь". 84-летний режиссёр был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения.

В конце минувшего месяца стало известно, что Виктюк заболел коронавирусом. Свой последний день рождения он встретил 28 октября в больнице.

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