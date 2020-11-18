Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.11.2020 21:30
Рубрика: Дороги

"Автодор" привлечет до 500 млрд рублей в строительство дорог до 2024 года

Текст: Евгений Гайва
Госкомпания "Автодор" рассчитывает привлечь к 2024 году до 500 млрд рублей в строительство высокоскоростных дорог, рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Портфель заказов очень интересный. Важно предложить механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов, чтобы они были не только запущены, но и реализованы в режиме до 2030 года", - отметил Петушенко в ходе конференции "Современные тренды развития транспортной инфраструктуры и инвестиционные возможности дорожной отрасли" на площадке форума "Транспортная неделя 2020".

Фото: ПАО "Газпром Нефть"
Инновационный битум улучшит качество российских дорог

В портфеле госкомпании есть перспективные проекты развития дорог юга России, строительство скоростной автомобильной дороги от Москвы до Казани, а впоследствии и до Екатеринбурга. Эта трасса будет являться продолжением на Урал транспортного коридора Запад - Восток и соединит Приволжский и Уральский федеральные округа, отметили в "Автодоре". В работе с инвесторами "Автодор" использует все возможные форматы, предусмотренные законодательством. В частности, действуют концессии, долгосрочные инвестиционные соглашения, договоры подряда. Кроме того, госкомпания размещает облигационные займы на интересных для участников рынка условиях.

В настоящее время у "Автодора" на стадии реализации находится 18 проектов общим объемом один триллион рублей. Госкомпания реализует инвестиционные проекты развития инфраструктуры, обладающие существенными мультипликативными эффектами в связанных отраслях. Эти проекты станут одним из драйверов роста экономики.

Госкомпания использует как государственное, так и частное финансирование, что позволяет сокращать сроки реализации проектов и увеличивать их количество без роста нагрузки на федеральный бюджет, подчеркнули в "Автодоре".