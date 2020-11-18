"Автодор" привлечет до 500 млрд рублей в строительство дорог до 2024 года

Госкомпания "Автодор" рассчитывает привлечь к 2024 году до 500 млрд рублей в строительство высокоскоростных дорог, рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

"Портфель заказов очень интересный. Важно предложить механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов, чтобы они были не только запущены, но и реализованы в режиме до 2030 года", - отметил Петушенко в ходе конференции "Современные тренды развития транспортной инфраструктуры и инвестиционные возможности дорожной отрасли" на площадке форума "Транспортная неделя 2020".

В портфеле госкомпании есть перспективные проекты развития дорог юга России, строительство скоростной автомобильной дороги от Москвы до Казани, а впоследствии и до Екатеринбурга. Эта трасса будет являться продолжением на Урал транспортного коридора Запад - Восток и соединит Приволжский и Уральский федеральные округа, отметили в "Автодоре". В работе с инвесторами "Автодор" использует все возможные форматы, предусмотренные законодательством. В частности, действуют концессии, долгосрочные инвестиционные соглашения, договоры подряда. Кроме того, госкомпания размещает облигационные займы на интересных для участников рынка условиях.

В настоящее время у "Автодора" на стадии реализации находится 18 проектов общим объемом один триллион рублей. Госкомпания реализует инвестиционные проекты развития инфраструктуры, обладающие существенными мультипликативными эффектами в связанных отраслях. Эти проекты станут одним из драйверов роста экономики.

Госкомпания использует как государственное, так и частное финансирование, что позволяет сокращать сроки реализации проектов и увеличивать их количество без роста нагрузки на федеральный бюджет, подчеркнули в "Автодоре".