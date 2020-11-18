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18.11.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Бортовой компьютер Tesla сохранил запись странной аварии

Текст: Григорий Гомельчук

В Сети появилось видео странной аварии Tesla, снятое "от первого лица". На хорошо освещенном шоссе электромобиль разогнался до огромной скорости, и догнал несчастный седан Honda Civic, который от страшного удара подлетел в воздух. Вопрос: куда в это время смотрел автопилот?

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Каких-то комментариев от компании Tesla по поводу аварии пока нет, зато множество подробностей о ней рассказал блогер @greentheonly, опубликовавший видео. По его, он извлек данные из бортового компьютера Tesla, добытого кем-то из подписчиков на авторазборке.

Итак, до момента аварии Tesla двигалась без автопилота в течение сорока секунд. Он отключился, когда машина разогналась до 145 км/ч - это штатная ситуация, описанная в руководстве пользователя. При этом продолжала работать функция удержания автомобиля в заданной полосе движения. Так как водитель держался за руль и давил на педаль газа, машина считала, что он контролирует ситуацию.

Когда впереди замаячила Honda, Tesla показала предупреждение на приборной панели и попыталась привлечь внимание водителя звуковым сигналом. Тот никак не отреагировал, и на 220 км/ч врезался во впереди идущую машину, скорость которой составляла 120 км/ч.

Ответственность за произошедшую аварию в любом случае лежит на водителе Tesla. Даже в режиме автопилота он должен был контролировать ситуацию. Тем более непонятно, почему он не реагировал на предупреждающие сигналы - видимо, очень крепко спал.

Остается добавить, что в день, когда на шоссе в Калифорнии было снято это видео, полиция не зафиксировала смертельных аварий. Так что можно надеяться, что все остались живы.

#Tesla