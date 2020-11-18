Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе

Мы часто полагаемся на утреннюю чашку кофе или дозу кофеина после обеда, чтобы выдержать напряженный рабочий темп. Ведь он действует как стимулятор центральной нервной системы. Что нужно знать любителям этого напитка, чтобы пить его с пользой для здоровья, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

"Утренний кофе ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок. Такая практика грозит обернуться обострением гастрита, панкреатита и других хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта", - пояснил врач в интервью радио Sputnik.

После еды можно пить кофе с чем угодно. При этом не важно, будет ли ваш кофе черный, с молоком или с заменителем молока. При этом, как отметил врач, кофе не всегда тонизирует, иногда он оказывает обратный эффект. Так что здоровый человек может пить кофе в любое время суток, заключил Алексей Калинчев.

Ранее сразу в двух кофейнях Москвы посетителей начали обслуживать роботы-официанты. Железные сотрудники не уступают своим живым коллегам. Двигаются быстро, хорошо помнят все заказы и даже могут поддержать короткую беседу с клиентами.

И еще несколько фактов о напитке. Кофе - один из самых приятных утренних ритуалов для людей во всех странах. Ежедневно в мире выпивают около 2,25 миллиарда чашек кофе. По уровню потребления его относят ко второму напитку в мире после воды. Большинство исследований отмечают положительное влияние напитка на организм. Чтобы избежать отрицательного следует помнить золотое правило - все хорошо в меру. К числу выпитых в течение дня чашек кофе - это тоже относится.