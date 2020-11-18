Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях

Бизнесмен Артур Согомонян, близкий друг скончавшегося 14 ноября Армена Борисовича Джигарханяна, рассказал, что до своих последних дней артист очень тяжело переживал смерть единственной дочери.

Напомним: 23-летняя Елена Джигарханян трагически погибла 30 декабря 1987 года.

И именно эта тяжелая утрата особо сильно подкосила здоровье Армена Борисовича, "отразившись на всей его дальнейшей жизни" - актер так и не смог смириться с потерей.

По словам Согомоняна, примерно за полгода до смерти артист попросил поставить фотографию Елены рядом с кроватью и "часто разговаривал с ней".

"Его тянуло к дочери. Может, он чувствовал приближение конца", - сообщил бизнесмен в эфире шоу Первого канала "Пусть говорят".

Когда Армен Джигарханян скончался, друзья приняли решение похоронить его рядом с дочкой: тело актера было предано земле на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

Во время прощания с Арменом Борисовичем трогательную речь произнёс Дмитрий Харатьян: