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Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях

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    18.11.2020, 15:01
Текст:   Олег Усков

Бизнесмен Артур Согомонян, близкий друг скончавшегося 14 ноября Армена Борисовича Джигарханяна, рассказал, что до своих последних дней артист очень тяжело переживал смерть единственной дочери.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна

Напомним: 23-летняя Елена Джигарханян трагически погибла 30 декабря 1987 года.

И именно эта тяжелая утрата особо сильно подкосила здоровье Армена Борисовича, "отразившись на всей его дальнейшей жизни" - актер так и не смог смириться с потерей.

По словам Согомоняна, примерно за полгода до смерти артист попросил поставить фотографию Елены рядом с кроватью и "часто разговаривал с ней".

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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"Его тянуло к дочери. Может, он чувствовал приближение конца", - сообщил бизнесмен в эфире шоу Первого канала "Пусть говорят".

Когда Армен Джигарханян скончался, друзья приняли решение похоронить его рядом с дочкой: тело актера было предано земле на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

Во время прощания с Арменом Борисовичем трогательную речь произнёс Дмитрий Харатьян:

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