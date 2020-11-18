В мире
18.11.2020 10:59
Текст: Юрий Сизов

Форум молодых международников СНГ стартовал в онлайн-формате

Более полусотни молодых международников из одиннадцати стран Содружества, представляющих университеты, институты национальных академий наук и органы государственной власти, стали участниками стартовавшего в среду форума финалистов конкурса НГ имени Андрея Громыко. Посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и создания ООН, он пройдет в течение трех дней в формате видео-конференц-связи, информирует БЕЛТА.

А всего, уточняет агентство, еще в начале весны к участию в интеллектуальной дуэли знатоков было принято 285 научных статей от 323 молодых ученых и специалистов. Их работы оценивались жюри, в состав которого вошли более 30 экспертов из шести стран СНГ.

Фото: belrus.ru
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Конкурсантам было предложено подготовить оригинальную статью, посвященную проблемам сохранения исторической памяти о ВОВ, роли ООН в современном мире, интеграционным процессам и дипломатии на евразийском пространстве, Союзному государству, ЕАЭС СНГ.

Больше всего заявок, по данным агентства, поступило из России - 145 конкурсных статей и Беларуси - 65 научных работ, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. Из Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины поступило 73 статьи от 79 конкурсантов. Кстати, помимо представителей стран СНГ, интерес к научному состязанию проявили граждане Грузии и Абхазии.

Конкурс молодых международников СНГ, напоминает агентство, проводится ежегодно с 2018 года. Его организаторами выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, Академия управления при президенте РБ и Институт Европы РАН. А сам проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ.

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