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18.11.2020 17:38
Рубрика: Спорт

Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Тесты на COVID-19 сразу трех игроков сборной Сербии дали положительный результат перед последним матчем группового этапа Лиги наций с Россией. Об этом информирует пресс-служба футбольного союза этой страны.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Обнаружен коронавирус был у одного из лидеров сербов полузащитника Сергея Милинковича-Савича, а также у Дарко Лазовича и голкипера Джордже Николича. Положительный тест сдал также физиотерапевт команды. Все они изолированы.

Напомним: матч Сербия - Россия состоится сегодня в Белграде в 22:45 по московскому времени. На данный момент подопечные Станислава Черчесова лидируют в группе с восемью очками. В случае победы россияне, вне зависимости от результата параллельной встречи Венгрии с турками, финишируют первыми в своей группе.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Лига наций 2020/2021 Пандемия коронавируса COVID-19

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