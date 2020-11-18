Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией

Тесты на COVID-19 сразу трех игроков сборной Сербии дали положительный результат перед последним матчем группового этапа Лиги наций с Россией. Об этом информирует пресс-служба футбольного союза этой страны.

Обнаружен коронавирус был у одного из лидеров сербов полузащитника Сергея Милинковича-Савича, а также у Дарко Лазовича и голкипера Джордже Николича. Положительный тест сдал также физиотерапевт команды. Все они изолированы.

Напомним: матч Сербия - Россия состоится сегодня в Белграде в 22:45 по московскому времени. На данный момент подопечные Станислава Черчесова лидируют в группе с восемью очками. В случае победы россияне, вне зависимости от результата параллельной встречи Венгрии с турками, финишируют первыми в своей группе.