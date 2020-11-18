Сегодня сборная России по футболу сыграет против Сербии в матче группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на стадионе "Райко Митич" в Белграде.

В воскресенье команда Станислава Черчесова потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира, уступив Турции со счетом 2:3. Несмотря на это, россияне остались лидерами группы, опережая венгров по дополнительным показателям. В случае победы в Белграде Россия гарантированно займет первое место.

Правда, сейчас у нашей сборной далеко не лучшие времена. Она не выигрывает уже на протяжении пяти игр. Задача в Белграде осложняется еще и тем, что по итогам предыдущей встречи с Турцией сразу три игрока основного состава получили дисквалификацию. Полузащитник Роман Зобнин, защитники Федор Кудряшов и Андрей Семенов покинули расположение сборной. Несмотря на это, России под силу добыть победу в Сербии и повторить успех матча первого тура.

Тогда подопечные Черчесова на своем поле уверенно обыграли сербов со счетом 3:1. Дубль оформил Артем Дзюба, еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев. Посмотрим, получится ли сегодня у наших футболистов снова одержать победу.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тэйлором. При этом изначально на игру были назначены польские судьи во главе с Даниэлем Стефанским. Кстати, именно решения других польских арбитров стоили сборной России поражения от Турции.

Онлайн-трансляция матча Сербия - Россия начнется в 22:45 по московскому времени.