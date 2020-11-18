Глава Стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

За минувшее десятилетие Москва совершила настоящий прорыв в развитии транспортной системы - городу удалось не только решить многие накопленные проблемы, но и создать запас прочности на будущее, благодаря чему инфраструктура справляется с растущим пассажиропотоком и числом автомобилей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что набранные за 10 лет темпы не будут свернуты - транспортный каркас продолжит свое развитие. "Только с начала этого года мы построили 15,6 км линий и шесть новых станций метро, - напомнил Бочкарев. - До конца года планируем ввести еще три станции. Опережающими темпами реализуется ключевой проект развития московской подземки - Большая кольцевая линия, полностью "замкнуть" ее мы планируем уже к 2023 году".

Программа удвоения протяженности московского метро, рассчитанная до 2025 года, выполнена уже на 65%, добавил Бочкарев. А сеть автомобильных дорог столицы выросла более чем на тысячу километров - начиная с 2011-го вводится в строй ежегодно не менее 100 км новых дорог. Текущий год не стал исключением несмотря на пандемию - введены уже 103 км дорог, построены 23 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов, перечислил заммэра. Новые дороги с эстакадами, мостами и другими сооружениями вместе с реконструкцией ключевых магистралей позволили городу не встать в одной большой пробке, что многие эксперты предрекали Москве еще в 2010-м.

По словам Бочкарева, с 2011 года в столице модернизировали 15 вылетных магистралей и 17 клеверных развязок на МКАД - на последних заменили схему движения на направленные съезды, благодаря чему машины поехали существенно быстрее. "Сейчас для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72%", - подчеркнул Бочкарев.

Уже полностью открыта для автомобилистов Северо-Западная хорда, на Северо-Восточной запущены шесть участков, на Южной рокаде три, а Юго-Восточная хорда еще строится. Заммэра отметил, что на Северо-Восточной хорде началось строительство последнего участка, связывающего Открытое и Ярославское шоссе. Трассу решили проложить в полосе отвода железнодорожных путей МЦК на земле, которая не входит в границы особо охраняемой природной территории нацпарка "Лосиный остров".

Ввод этого участка объединит уже построенные части хорды на севере и востоке Москвы, благодаря чему три административных округа можно будет преодолеть по скоростной бессветофорной магистрали. Ожидается, что запуск всей Северо-Восточной хорды разгрузит Ярославское, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов. Временные затраты на дорогу между северными и восточными районами столицы сократятся более чем на 40 минут. Кроме того, хорда сработает на перспективу - она позволит связать федеральную трассу "Москва - Санкт-Петербург" и будущую магистраль "Москва - Нижний Новгород - Казань".

По словам Бочкарева, ввод хорды благотворно скажется не только на транспортной, но и на экологической ситуации. Протяженность перегруженных участков городских магистралей сократится на 71 км, а общегородской пробег на 40 тысяч машин в час. За счет этого количество вредных выбросов снизится минимум на 10% от общегородского значения. Кроме того, в рамках благоустройства вдоль Северо-Восточной хорды высадят 1850 деревьев и почти 10 тысяч кустарников, в том числе в виде двухрядной живой изгороди, отметил Бочкарев. А на участке СВХ, прилегающем к "Лосиному острову", установят свето- и шумозащитные экраны шестиметровой высоты, а также защитные сооружения, которые не дадут животным попасть на дорогу.