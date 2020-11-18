Hyundai выпустил спецсерию 10-летних Solaris с новыми опциями

Hyundai отметит 10-летний юбилей своего завода в Санкт-Петербурге и производства в РФ своего главного бестселлера - седана Solaris - выпуском его специальной серии.

"Юбилейные" автомобили собрали ограниченным тиражом в 4 500 экземпляров - столько обычных четырехдверок южнокорейский бренд продает в России менее чем за месяц. Тем не менее выбрать будет из чего: машины предложили на базе комплектаций Active Plus и Comfort с моторами 1.4 или 1.6, "механикой" или "автоматом".

Главные внешние отличия 10-летних седанов - хромированные решетки радиатора и 15-дюймовые легкосплавные диски. Внутри машины оснастят специальными аксессуарами с юбилейной символикой, в частности, резиновыми ковриками и дорожным набором.

В стандартное оснащение комплектации вошли две фронтальные подушки безопасности, системы ESP, мониторинга давления в шинах, помощи при старте на подъеме и предупреждения водителей сзади при экстренном торможении. Боковые зеркала получили электропривод и обогрев. В то же время у машин в спецсерии будут доступны регулировка рулевой колонки по вылету, электрорегулировка поясничной поддержки водителя, подогрев передних сидений, кожаный руль, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, задние датчики парковки. К ногам задних пассажиров провели воздуховоды. А еще машину получат базовую версию телематической системы Mobikey.

Такой автомобиль с мотором 1.4 на 100 л.с. и 6МКП будет стоить 911 тысяч рублей, с 6АКП - 951 тысячу. Со 123-сильным двигателем 1,6 л - 936 и 976 тысяч соответственно.

Можно взять 10-летние Solaris и с пакетом Comfort, в который входят климат-контроль, USB-разъем для задних пассажиров, два дополнительных аудиодинамика, передние датчики парковки, датчик света, светодиодные ДХО, передние противотуманки и светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов. При этом нет круиз-контроля. Взять машину в таком исполнении можно только с более мощной силовой установкой. С "механикой" ее предложили за 1 001 000 рублей, а с "автоматом" - за 1 041 000.

Напомним, базовые Hyundai Solaris стоят от 780 тысяч рублей с мотором 1.4 и от 886 тысяч - с 1.6. Доплата за преимущества, доступные в спецсерии, составляет 50 тысяч рублей. Пакет Comfort обойдется еще в 65 тысяч.

Solaris долгое время являлся главным конкурентом соплатформенного Kia Rio в борьбе за титул самой популярной в России иномарки. Однако в последние годы более востребованным оказался кроссовер Hyundai Creta, а за первые 10 месяцев 2020-го вперед прошел и обновленный лифтбек Volkswagen Polo. Возможно, выпуск юбилейной спецсерии позволит Solaris успешно провести концовку года.