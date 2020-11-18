Новости

МИД: Вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе сейчас не стоит 11:21
Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции 11:08
Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс 11:07
В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford 11:03
Заразившегося COVID-19 Сергея Светлакова выписали из больницы 11:00
Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по голосованию в Филадельфии 10:57
В Крыму спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в декабре 10:55
Врач рассказала, почему нельзя после мытья рук применять антисептик 10:49
Под Калининградом на въехавшего в толпу водителя завели уголовное дело 10:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 10:43
Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2 10:42
Арестованы подозреваемые по делу о похищении бриллиантов из музея Дрездена 10:37
Реактивные системы "Торнадо-С" заменят "Смерчи" к концу 2027 года 10:19
В Крыму запретили новогодние корпоративы и фуршеты 10:18
Клишас: На длительное пребывание миротворцев в Карабахе нужно согласие СФ 10:07
Глава Приамурья уточнил число пострадавших при взрыве на заводе 10:04
Постпред Крыма предупредил Украину о последствиях ареста самолетов РФ 09:59
Психолог: Кофе и мандарины избавят от стресса на удаленке 09:37
В Минтрансе ожидают падение перевозок пассажиров по железной дороге на 44% 09:36
Расходы на 5G в России могут достичь 200 млрд рублей к 2024 году 09:31
Оперштаб: Еще 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Индия готовится к испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 09:08
В Токио до максимального поднимут уровень эпидемиологической опасности 08:58
Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от должности 08:42
Бразилия и Аргентина добились побед в матчах квалификации ЧМ-2022 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 10:07
Рубрика: Власть

Клишас: На длительное пребывание миротворцев в Карабахе нужно согласие СФ

Текст: Галина Мисливская

Президент имеет право направлять войска за рубеж без специального разрешения Совета Федерации, если речь идет о выполнении срочных задач. Но в случае отправки контингента на длительное время согласие верхней палаты парламента необходимо, заявил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Вопрос об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации внесен в повестку сегодняшнего заседания Совфеда. Речь идет об отправке миротворческого контингента в Нагорный Карабах.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Владимир Путин ответил на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе

Андрей Клишас пояснил, что "по постановлению (СФ) 2009 года можно перебросить войска для защиты наших граждан, войск размещенных там". Он напомнил, что в зоне конфликта был сбит российский вертолет, погибли два человека, войска перебросили, чтобы остановить войну. "Президент имеет на это полное право без специального решения Совета Федерации", - отметил сенатор.

"Но так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда", - добавил он.

Решение вопроса об использовании российских войск за рубежом относится к ведению Совфеда на основании ст. 102 Конституции РФ. Согласно регламенту палаты, обсуждение этого вопроса проводится на закрытом заседании, если руководство СФ не примет иного решения.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Мишустин увеличил вознаграждение за использование служебных изобретений
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
Постпред Крыма предупредил Украину о последствиях ареста самолетов РФ
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
В России предложили ограничить скорость электросамокатов
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно