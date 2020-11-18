Клишас: На длительное пребывание миротворцев в Карабахе нужно согласие СФ

Президент имеет право направлять войска за рубеж без специального разрешения Совета Федерации, если речь идет о выполнении срочных задач. Но в случае отправки контингента на длительное время согласие верхней палаты парламента необходимо, заявил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Вопрос об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации внесен в повестку сегодняшнего заседания Совфеда. Речь идет об отправке миротворческого контингента в Нагорный Карабах.

Андрей Клишас пояснил, что "по постановлению (СФ) 2009 года можно перебросить войска для защиты наших граждан, войск размещенных там". Он напомнил, что в зоне конфликта был сбит российский вертолет, погибли два человека, войска перебросили, чтобы остановить войну. "Президент имеет на это полное право без специального решения Совета Федерации", - отметил сенатор.

"Но так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда", - добавил он.

Решение вопроса об использовании российских войск за рубежом относится к ведению Совфеда на основании ст. 102 Конституции РФ. Согласно регламенту палаты, обсуждение этого вопроса проводится на закрытом заседании, если руководство СФ не примет иного решения.