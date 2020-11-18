Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе

Согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено из-за масштабности и ответственности этой миссии.

Действительно, постановление 2015 года - юридическая база для принятия президентом подобных оперативных решений, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Но учитывая то, что впереди пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение", - объяснил он.

Совет Федерации дал согласие президенту на использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.