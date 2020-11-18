Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок

Вопрос обсуждался в открытом режиме. Представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьем огласил предложение главы государства.

Затем главы профильных комитетов по обороне, международным делам и конституционному законодательству зачитали свои заключения по вопросу и предложили палате поддержать предложение главы государства.

"Главное - остановлено кровопролитие, сейчас начинается еще одна, важнейшая фаза миротворчества - гуманитарная", - отметил председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

По словам главы комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, президент имел полное право направить войска в зону конфликта в срочном порядке для решения оперативных задач. Однако поскольку размещение контингента будет долгосрочным, то решение Совета Федерации по этому вопросу требуется.

"Сегодня мы уже видим, что ввод миротворческих войск сыграл решающую роль в прекращении боевых действий и остановке кровопролития, принес мир на эту многострадальную землю. Наши военные не только выполняют функцию миротворцев, но и важнейшую гуманитарную миссию - обеспечивают безопасное возвращение беженцев в родные места в соответствии с соглашением, подписанных главами трех государств, оказывают медицинскую помощь. Мы видим, как положительно реагируют люди на их присутствие", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сегодня мы должны исполнить наши конституционные полномочия и принять решение о даче согласия президенту на размещение вооруженного контингента за пределами РФ", - добавила она и поставила вопрос на голосование.

"За" высказались все 129 сенаторов, присутствовавших в зале. Таким образом, глава государства заручился поддержкой верхней палаты парламента в соответствии со ст. 102 Конституции РФ.