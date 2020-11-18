Опубликован фанатский постер нового "Константина" с Киану Ривзом

Актер Петер Стормаре на прошлой неделе совершенно внезапно анонсировал продолжение фильма "Константин", в котором он сыграл Люцифера.

Неизвестно, согласовывал ли он свои действия с Warner Bros. и вернется ли к роли Киану Ривз, исполнивший в боевике 2005 года титульную роль.

Но интернету, как известно, не нужны официальные подтверждения, и цифровой художник Bosslogic представил аудитории постер потенциального сиквела. Его можно увидеть на странице художника в Instagram (18+).

Подписчики оценили работу иллюстратора положительно, о чем свидетельствуют более 53 тысяч отметок "нравится" под постом.