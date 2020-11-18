Правила для тех, кто передвигается на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах, а также на самокатах обыкновенных и даже роликовых коньках и скейтах, могут появиться до конца года.

Как только они вступят в силу, то за их нарушение можно будет наказывать по действующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Необходимость регулирования передвижения на так называемых средствах индивидуальной мобильности (СИМ) обсуждалась в рамках проходящей транспортной недели.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника отдела организации дорожного движения минтранса Дмитрия Осиповского, проект поправок в Правила дорожного движения будет направлен в правительство до января. Сейчас он обсуждается на рабочей группе по регуляторной гильотине.

Подробнее о новациях рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Владимир Луговенко. Он напомнил, что скорость движения СИМ в местах, где они двигаются вместе с пешеходами, будет ограничена 20 км/ч. Им разрешат пересекать дороги по пешеходным переходам, не спешиваясь.

При этом при переходе проезжей части скорость должна соответствовать пешеходной.

Пользователям мобильной техники разрешат выезжать на дороги, где скорость ограничена 60 км/ч, если их средства передвижения оборудованы мотором

Преимуществом, что на тротуаре, что на пешеходном переходе, будут пользоваться именно пешие граждане. Так что тем, кто передвигается на СИМ, придется быть предельно аккуратными.

Напомним также, что поправки допускают возможность движения на такой технике по проезжей части, но только в том случае, если они оборудованы моторами. Еще одно условие - при этом разрешенная скорость движения на таких дорогах должна быть не больше 60 км/ч. К сожалению, сейчас пользователи электросамокатов активно ездят даже по МКАД, где разрешенная скорость 100 км/ч.

Также пользователям подобных устройств запретят передвигаться на них в нетрезвом виде.

Как только поправки в Правила дорожного движения вступят в силу, к нарушителям будут применимы действующие статьи КоАП, отметил Владимир Луговенко. Речь идет о статье 12.29 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение правил в виде штрафа 800 рублей велосипедистом или иным лицом, участвующим в дорожном движении. Вторая часть этой статьи предусматривает штраф от тысячи до 1,5 тысячи рублей, если нарушение совершено в нетрезвом виде.

Статья 12.30 КоАП предусматривает штраф 1 тысячу рублей, если созданы помехи для движения. А штрафом от одной до полутора тысяч накажут, если в результате нарушения правил был причинен ущерб здоровью.

Открытым остается вопрос, кто будет привлекать самокатчиков и роллеров к ответственности. Сотрудников ДПС и так на дорогах не хватает. Их все больше заменяют камеры фотовидеофиксации. Да и приборов для измерения скорости у них на вооружении, как правило, нет. У самокатчиков нет регистрационных знаков, равно как и у тех, кто катается на роликах и скейтбордах. На роликах и скейтбордах даже спидометра нет. Как их пользователи могут следить за своей скоростью?

Впрочем, и само отнесение роликов, скейтов и прочих лыж, которые приводятся в движение мускульной силой, к средствам индивидуальной мобильности под большим вопросом. Госавтоинспекция не видит смысла выделять их отдельно и предлагает оставить требования к ним такие же как и для пешеходов.

Это единственный момент поправок, который пока не согласован. Но в Госавтоинспекции надеются, что в правительстве помогут его согласовать.