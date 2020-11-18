Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК

Правительство России рекомендовало экс-министра транспорта Евгения Дитриха на пост главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), а вновь назначенного министра транспорта Виталия Савельева - на должность председателя совета директоров компании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство приняло решение по кандидатуре на пост генерального директора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). На эту должность рекомендован Евгений Дитрих", - говорится в сообщении.

Кабмин также рекомендовал поддержать кандидатуру действующего министра транспорта Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня правительство рекомендовало Совету директоров "Аэрофлота" назначить гендиректора ГТЛК Михаила Полубояринова гендиректором авиакомпании и поддержать кандидатуру министра транспорта Виталия Савельева на пост председателя Совета директоров авиаперевозчика.

Таким образом нынешний глава Минтранса займет кресло председателя совета директоров обеих госкомпаний - "Аэрофлота" и ГТЛК