Путин призвал увеличить количество вакцин в гражданском обороте

Ранее в ходе встречи вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что небольшие объемы вакцины от коронавируса центра "Вектор" могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Кроме того, по ее словам, в декабре в гражданский оборот поступит 2,2 млн вакцин от коронавируса "Спутник-V".

"Количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличивать", - отреагировал президент и добавил, что ждет доклада главы Минпромторга Дениса Мантурова на эту тему.

Видео: RT