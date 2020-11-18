"Автодор" представил проект трассы М-12

Госкомпания "Автодор" представила на выставке "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели 2020" проект трассы М-12. Презентация прошла на стенде госкомпании с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

Как рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, трасса уже в 2024 году соединит Москву и Казань.

Открытие движения по новой автодороге сократит время в пути от Москвы до Казани в два раза: с 12 до 6 часов - и позволит повысить уровень безопасности в пути. В регионах будут созданы новые рабочие места.

Также речь шла о пуске третьего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Вице-премьер Марат Хуснуллин проинформировал председателя правительства, что ЦКАД-3 оборудован датчиками, которые позволяют ездить по трассе беспилотному транспорту.

Михаил Мишустин высоко оценил внедрение современных технологий и отметил, что искусственный интеллект позволит выйти на новый уровень перевозок.