В лесу усадьбы Деда Мороза в Москве появилась "Тропа сказок". Она увидит свет сегодня, в день рождения зимнего волшебника. Посмотреть на "оживших" персонажей из любимых детских произведений можно бесплатно и в любое время. Фотографировать и трогать руками - разрешается! Корреспонденты "РГ" побывали в новом пространстве накануне его открытия и вновь почувствовали себя детьми.

По сути, это мини-парк в парке, призванный разбудить интерес к чтению. В нем поселились 65 персонажей, словно сошедшие со страниц любимых сказок. Это знакомые с детства "Волшебник изумрудного города", "Алиса в стране чудес", "Щелкунчик и мышиный король", "Золушка", "12 месяцев", "Елка".

"Мы долго думали, кого тут разместить, - рассказал "РГ" хозяин усадьбы и главный зимний дедушка Москвы. - Было бы неправильно, если бы мы просто установили здесь колобка и Волка из "Ну, погоди!". Потому население сказочного леса получилось разнообразным. Вот, к примеру, гостей встречает Алиса, неподалеку затаился Щелкунчик. Поодаль отсюда "пришвартовалась" та самая тыквенная карета из "Золушки", в которую кстати можно залезть и почувствовать себя знатной особой. А вот смотрит на всех свысока Январь-месяц из всем известной сказки Маршака. По своему внешнему виду смахивает на Деда Мороза.

"Так с меня же лепили, - признается Дед Мороз, пытаясь дотянуться рукой до макушки своего "собрата". - Мой рост - один метр и 88 сантиметров. А эта скульптура высотой где-то два с половиной метра будет". И в такую величину, выше человека, тут почти все сказочные герои.

- А из чего "сотканы" эти творения? - спрашиваю Деда Мороза.

- Не поверите, из художественного бетона!

- А так сразу и не скажешь.

Делали их по уникальной технологии в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами. Дед Мороз называет скульптуры антивандальными. "Тяжелые?", - интересуюсь у сопровождавших нас сотрудников усадьбы. "Каждая фигура весит около 500 килограммов", - сказали в ответ.

Прогуляться по волшебной тропе можно бесплатно. А если хочется узнать подноготную известных нам сказок и заодно стать участником необыкновенной новогодней истории, можно за отдельную плату сходить на интерактивную экскурсию с верным помощником Деда Мороза - Снеговиком-Почтовиком. Прогулки проходят на открытом воздухе с соблюдением антиковидных мер. Увы, экскурсии в теремах усадьбы на время ограничений отменены. Но расстраиваться не стоит - на улице тоже будет весело, обещают организаторы.

Дизайнеры и проектировщики сказочной тропы максимально сохранили существующий ландшафт. Компанию деревьям-старожилам составили и новички - высажено более 550 зеленых насаждений. В их числе - ель, ольха, можжевельник, боярышник. Появились в "сказочном" стиле фонари и скамейки. Тропу, которая стала подарком ко дню рождения, хозяин усадьбы называет не иначе как "сказочной жемчужиной" его волшебного леса. Да... и даже у Деда Мороза есть новогодняя мечта: "В этом году у меня только одно желание: чтобы все мои дорогие друзья были здоровы и счастливы, пусть в эту волшебную новогоднюю пору сбудутся все их заветные мечты".

Кстати

Где искать "Тропу сказок"

Сказочные персонажи поселились прямо у Московской усадьбы Деда Мороза (Волгоградский проспект, 168д).

Тем временем

В столице впервые заработала электронная почта Деда Мороза. Чтобы отправить послание, нужно заполнить форму на сайте усадьбы, написать текст, прикрепить файл с рисунком, если он есть, и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ. Весточка от Деда Мороза должна прилететь в течение двух-трех дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru. Его лучше заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не попало в папку "Спам".

Отправить письмо можно и традиционным способом по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Нужно указать имя и обратный адрес с почтовым индексом. Отослать письмо можно и через ящики, установленные в нескольких парках города.