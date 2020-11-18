В Росгидромете рассказали о снежном покрове в Москве

Зимняя погода в Москве установится 25-30 ноября. Об этом ТАСС рассказали в Росгидромете. Руководитель ситуационного центра Юрий Варакин подчеркнул, что в конце последнего осеннего месяца в столичном регионе уже будет временный снежный покров.

"В декабре еще может быть одна - две оттепели, когда температура воздуха будет слабо отрицательной", - добавил специалист. По его словам, зимняя погода со снежным покровом все-таки будет преобладать. Вероятность этого - 80 процентов.

Как ранее писала "Российская газета", первый зимний месяц в Москве будет теплее обычного. Температура воздуха превысит климатическую норму примерно на градус. Осадков выпадет примерно столько же, сколько и в ноябре, рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.