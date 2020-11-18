Выставка Роберта Фалька в Третьяковке откроется онлайн

Директор музея Зельфира Трегулова не привыкла концентрироваться на печальных новостях, потому что уверена, что мотивация должна присутствовать даже в самых тяжелых ситуациях.

"Пережив закрытие весной, я бы лучше переключилась на то, что музей может, хочет и должен делать в этой ситуации. Ведь с закрытием дверей Третьяковской галереи для посетителей ее жизнь не заканчивается. Она просто вся переходит из публичного пространства вовнутрь, продолжая оставаться в онлайне", - пояснила она свою позицию РИА Новости.

Трегулова заверила, что музей не просто планирует наращивать свои онлайн-программы, но и продолжит активную деятельность внутри музея.

"Мы, конечно же, изменили свои выставочные планы, но в данный момент понимаем, что это может быть не последним изменением. Главное - привыкнуть к тому, что даже в таких условиях можно жить, быть активным и мотивированным", - отметила директор музея.

В планах Третьяковки и создание третьего фильма-экскурсии по своим залам. Кто примет эстафету Сергея Шнурова и Константина Хабенского, пока держится в секрете.

Выставку Роберта Фалька, которая должна была открыться в музее в конце декабря, также продолжают монтировать. И все, кто мечтал на ней побывать, все-таки смогут это сделать. Третьяковская галерея готовит онлайн-выставку, которая станет, по словам Трегуловой, замечательным новогодним подарком. Виртуальные посетители смогу проследить весь творческий путь художника - от ранних импрессионистических работ 1905-1909 годов до произведений 1950-х. В экспозиции будут представлены более 250 графических и живописных произведений.

Кроме того, готовятся онлайн-экскурсии по выставке русского кинетического искусства, которую планируется смонтировать к концу декабря.

Еще один новогодний подарок ждет поклонников классической музыки. 5 декабря в музее должна была выступить Аида Гарифуллина. Зельфира Трегулова верит, что концерт все же состоится, его запишут и выложат в Сеть.