Похороны первого президента Бурятии пройдут 21 ноября

21 ноября в Улан-Удэ пройдет церемония прощания с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Он скончался 12 ноября на 86-м году жизни. Ранее сообщалось, что политик незадолго до смерти был госпитализирован с коронавирусом.

Траурная церемония пройдет с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Гроб с телом поместят в стеклянный короб. Прощание будет транслироваться в прямом эфире по местному телевидению и в официальных аккаунтах правительства республики в социальных сетях.

Потапов руководил регионом с 1994 по 2007 год. После этого работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.