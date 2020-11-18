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18.11.2020 06:19
Рубрика: Происшествия

Поток лавы на камчатском вулкане Ключевском растянулся на 1,5 км

Текст: Юлия Гарднер

Увеличилась протяженность лавового потока, спускающегося по склону Ключевского вулкана на Камчатке, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Ученые института облетели исполин на вертолете, чтобы проследить за его состоянием.

Фото: iStock
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- Лавовый поток изливается в Апахончиский желоб. Достигнув протяженности 1,5 километра, на высоте около 3,8 тысячи метров поток становится более вязким. С этой отметки на крутом склоне Ключевского вулкана он уже начинает "ссыпаться", - рассказал директор ИВиС Алексей Озеров.

Выбросы происходят на высоту 400 метров, ночью над кратером видно яркое свечение.

Извержение Ключевского началсоь после двухмесячного перерыва в начале октября. До этого вулкан "бушевал" с ноября 2019 по июль 2020 года.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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