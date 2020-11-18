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18.11.2020 09:49
Рубрика: Власть

Якутский поселок стал первым в РФ населенным пунктом без аварийных домов

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Расположенный неподалеку от Якутска поселок Жатай стал первым в стране муниципальным образованием, распрощавшимся с аварийным жильем.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Госдума приняла законопроект о механизмах расселения аварийного жилья

В среду здесь торжественно ввели в эксплуатацию восьмиэтажный дом, в котором 68 семей получили квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Ветхих жилых домов в поселке не осталось. Это зафиксировал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, в ходе торжественной церемонии вручивший главе поселка Евгении Исаевой почетный знак "Территория без аварийного жилья".

Сергей Степашин отметил, что сегодня поселок Жатай вошел в историю страны как единственный населенный пункт, где не осталось ни одного аварийного дома.

"Второй важный момент связан с тем, что из 120 "умных" энергоэффективных домов по стране 11 построены в Жатае. Якутия сегодня занимает одно из первых мест по количеству людей, переселяемых из аварийного жилья. Мы живем в век новых технологий, цифровой экономики, но самым главным прорывом, с моей точки зрения, является обеспечение достойной жизни людей", - цитирует Сергея Степашина пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Якутии Айсен Николаев, вручая новоселам ключи от новых квартир, особые слова благодарности выразил в адрес прежнего руководителя поселковой администрации Анатолия Кистенева, который в свое время начал проект по строительству энергоэффективных домов.

- Благодаря его воле и упорству Жатай сегодня является лидером страны по количеству энергоэффективных домов, - отметил Айсен Николаев.

Всего в поселке проживают около 10 тысяч человек. За прошедшие годы по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры въехали 1873 жителя. Взамен аварийного жилья здесь построено 16 новых домов общей площадью 33,9 тысячи квадратных метров.

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