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Текст:   Марина Трубилина 
16:40 18.11.2020

400 обманутых дольщиков из Татарстана получат квартиры

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав более 400 покупателей квартир из Татарстана.

Фото: iStock
Более половины домов для дольщиков строится со счетами эскроу

Принято решение завершить строительство проблемных объектов застройщика-банкрота "Свей" в Казани, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, под чьим председательством прошло заседание совета. "Рад, что с помощью механизмов фонда можно планомерно и эффективно решать проблему долгостроя в нашей стране", - подчеркнул Хуснуллин.

Решения фонда касаются двух домов ЖК "Золотая середина" в Казани. "Мы рассмотрели достаточно сложный объект ввиду непростой ситуации, которую оставил после себя застройщик-банкрот. Более 400 граждан смогут получить квартиры, средства в которые они вложили ранее", - отметил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

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