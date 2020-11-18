400 обманутых дольщиков из Татарстана получат квартиры

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав более 400 покупателей квартир из Татарстана.

Принято решение завершить строительство проблемных объектов застройщика-банкрота "Свей" в Казани, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, под чьим председательством прошло заседание совета. "Рад, что с помощью механизмов фонда можно планомерно и эффективно решать проблему долгостроя в нашей стране", - подчеркнул Хуснуллин.

Решения фонда касаются двух домов ЖК "Золотая середина" в Казани. "Мы рассмотрели достаточно сложный объект ввиду непростой ситуации, которую оставил после себя застройщик-банкрот. Более 400 граждан смогут получить квартиры, средства в которые они вложили ранее", - отметил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.